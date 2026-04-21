В Екатеринбурге построят завод микроэлектроники

Завод по производству твердотельной СВЧ-электроники «Карат» построят в Екатеринбурге в ходе реализации национального проекта «Средства производства и автоматизации». Об этом сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области.
«Электронная компонентная база необходима для систем спутниковой, мобильной связи, радиолокационных и телекоммуникационных систем, беспилотных аппаратов, автоэлектроники. Проектированием, а в дальнейшем строительством здания будет заниматься компания “АконсТранс”. Она определена в результате конкурентной процедуры и по условиям контракта должна закончить строительство к концу 2027 года», — написал на странице в нацмессенджере МАКС губернатор Свердловской области Денис Паслер.
После создания и запуска фабрики сформируется кластер, который в перспективе значительно расширит возможности отечественной электронной промышленности. Собственная база укрепит технологический суверенитет России и позволит производить конкурентоспособную продукцию.
Нацпроект «Средства производства и автоматизации» поможет заместить зарубежное промышленное оборудование и создавать качественные станки на территории нашей страны. За шесть лет предстоит повысить независимость в области выпуска отечественной продукции до 95%, обеспечить вхождение России в топ-25 по показателю плотности роботизации промышленности и разработать свыше 340 технологий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.