Прокуратура добилась выплаты зарплаты работникам на сумму почти 10 млн руб. Об этом надзорное ведомство сообщило в канале МАХ.
В прокуратуру города Таганрога поступили обращения от граждан о нарушении трудового законодательства. В ходе проверки установлено, что руководство одного из коммерческих предприятий не выплатило заработную плату 146 сотрудникам. Общая сумма задолженности составила свыше 9,8 миллиона рублей.
После принятия мер прокурорского реагирования задолженность была погашена в полном объёме.