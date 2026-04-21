Прокуратура добилась выплаты зарплаты работникам на сумму почти 10 млн руб

В прокуратуру города Таганрога поступили обращения от граждан о нарушении трудового законодательства. В ходе проверки установлено, что руководство одного из коммерческих предприятий не выплатило заработную плату 146 сотрудникам. Общая сумма задолженности составила свыше 9,8 миллиона рублей.