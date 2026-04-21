Канадская семья Фейнстра прилетела в Россию

Канадская семья Фейнстра, два года назад переехавшая в Нижегородскую область, прилетела в Россию. Об этом они сообщили в своем блоге в соцсетях.
Канадцы уже едут к себе на ферму в Нижегородской области.
Напомним, что в конце прошлого года глава семьи Аренд Фейнстра рассказал, что его семья отправится в Канаду, чтобы встретиться с родными и близкими и провести там отпуск. Канадец признался, что уже два года не был на родине и после напряженного труда по строительству собственной фермы хочет немного отдохнуть. После отпуска семья Фейнстра пообещала вернуться в Россию, чтобы развивать хозяйство. Пока что в России за фермой присматривают австралийцы, которые переехали в их гостевой дом из Сибири.
С января иностранцы отсутствовали в России. Сперва они побывали у своих родственников в США, а после этого отправились в путешествие в автодоме. Канадцы намеревались посетить несколько штатов Америки.
