Пригородный вокзал на станции Новосибирск-Главный отметил 20-летний юбилей

Пригородному вокзалу на станции Новосибирск-Главный исполнилось 20 лет. Торжественное событие отметили 21 апреля. Вокзал открыли в этот же день в 2006 году. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минтраса.
С юбилеем коллектив поздравил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Евгений Тюрин. Он назвал здание вокзала одним из лучших архитектурных решений в регионе. По его словам, современное здание отвечает всем требованиям безопасности и комфорта для пассажиров.
— Сегодня это крупнейший транспортно-пересадочный узел. Развитая сеть пригородного сообщения вместе с другими видами транспорта обеспечивает доступность даже для жителей самых отдаленных районов области, — отметил Тюрин.
Этот вокзал считают одним из самых крупных транспортных узлов на всей Западно-Сибирской железной дороге и самым большим за Уралом. Он объединяет пять направлений пригородных поездов. Ежегодный пассажиропоток здесь составляет около 6,7 млн человек. Летом, в пиковый сезон, через вокзал проходят до 20 тысяч пассажиров в сутки.