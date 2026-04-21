Пригородный вокзал на станции Новосибирск-Главный отметил 20-летний юбилей

Этот вокзал считают одним из самых крупных транспортных узлов на всей Западно-Сибирской железной дороге и самым большим за Уралом. Он объединяет пять направлений пригородных поездов. Ежегодный пассажиропоток здесь составляет около 6,7 млн человек. Летом, в пиковый сезон, через вокзал проходят до 20 тысяч пассажиров в сутки.