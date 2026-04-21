Спасатели Бурятии не могли связаться с красноярской тургруппой в горах

Связаться с туристами из Красноярска, попавшими в беду на западе Бурятии, не удаётся. Об этом заявил зампред правительства республики Иван Альхеев.
По словам чиновника, у путешественников нет спутниковых телефонов. На место уже выдвинулись спасатели с полным набором альпинистского снаряжения. Авиацию задействовать не получается из-за плохой погоды — в районе пика Мунку-Сардык сейчас метель, пурга и почти нулевая видимость.
Альхеев уточнил, что в составе группы 15 человек в возрасте от 30 до 56 лет. Они зарегистрировались на сайте МЧС по Бурятии 16 апреля, указав, что с 18 по 22 апреля планируют восхождение на Мунку-Сардык.
Если потребуется эвакуация пострадавших, спасатели готовы доставить их сначала в местность «Озеро», а затем в районный центр — село Кырен.
