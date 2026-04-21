Власти уточнили сроки завершения строительства новой школы в Калининграде

Контракт на строительство школы власти заключили в июле 2025 года с ООО СК «Чистоград» по максимальной стоимости — 4 274 315 789 рублей. Разрешение на строительство выдали в августе 2025 года. На строительно-монтажные работы отводится 798 дней, на ввод объекта в эксплуатацию — 30. Срок исполнения контракта — 11 ноября 2027 года. В октябре 2025 года готовность школы составляла 6%. Губернатор Алексей Беспрозванных планировал «жёстко контролировать» сроки строительства и рассмотреть возможность их сокращения. При этом на заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре 2 марта директор департамента развития инфраструктуры Министерства просвещения РФ Сергей Пермяков, говоря о строительстве школы на ул. Мариенко, отметил следующее: «Динамика строительной готовности пока несколько смущает. За последние три месяца динамика — ноль». Цитату приводит портал «Руград». Алексей Беспрозванных ответил, что на самом деле на объекте всё идёт по плану и какие-либо риски отсутствуют.