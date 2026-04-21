Как устроен первый в Ростове-на-Дону дом с пятизвездочным сервисом и почему это идеальная инвестиция

Сегодня найти новый дом в самом сердце города с видом на площадь Советов или оригинальное здание конторы государственного банка почти невозможно. Как говорят риелторы, это предложение уникальное. Однако у девелопера ГК «Альянс» получилось выбрать именно такое место. И конечно, такой дом должен быть уникальным сам по себе — с первым в городе консьерж-сервисом, передовой инженерной начинкой и фасадом из натурального камня.
Дом-резиденция «Собрание» заявляет о себе как о знаковом проекте — и для девелопера, и для Ростова-на-Дону, и для будущих резидентов. Но главное, что новый проект представляет собой идеальную семейную инвестицию и уникальное наследие для будущих поколений, рассказали в интервью «РГ» соучредители компании-застройщика ГК «Альянс» Виталий Финенко и Георгий Глонти.
Вы выбирали локацию под концепцию проекта или создавали концепцию исходя из локации?
Виталий Финенко: Мы создавали концепцию «Собрания», исходя из локации и органично вписывали в существующий архитектурный облик. Наша задача в том, чтобы дом гармонировал с окружающими зданиями и украшал город. Высокие стандарты строительства, качество премиальных материалов, акцент на долговечность и надежность — это уже видно и на фасаде, и внутри дома.
Вы знаете, что в центре Ростова-на-Дону есть дома, которые ломают концепцию улиц. Мы пошли по другому пути и сделали так, чтобы дом-резиденция «Собрание» выглядел статусно, но не «кричал» и не «спорил» с окружением. Архитектура нового строения должна органично вписываться в среду богатого историей города.
Что, на ваш взгляд, делает «Собрание» особенным? Какая главная черта отличает дом-резиденцию от других элитных предложений на рынке?
Георгий Глонти: Уникальное свойство «Собрания» — целостность, и она заключается в том, что какую бы составляющую проекта мы ни рассматривали, будь то инженерные коммуникации, фасад из натурального камня, планировочные решения, паркинг, инфраструктура для жителей, благоустройство с ландшафтным дизайном, консьерж-сервис, — все продумано без компромиссов.
Раскрою наш подход на примере фасада: он является инновационным для рынка жилой недвижимости Ростова-на-Дону. Подсистема для крепления камня состоит из нержавеющей стали, у каждой конструкции есть свой номер, который соответствует номеру на камне. Все детали, как пазл, сначала собираются на заводе, куда доставляют камни с месторождения, после чего их с маркировкой перевозят на наш объект. В результате изделия монтируются с ювелирной точностью и проходят проверку геодезистов, чтобы зазор между плитами составлял не более двух миллиметров. Для облицовки нижних этажей выбран прочный минерал — гранит Ivory Brown, для верхних мы использовали мраморизированный известняк Sepanta благородного природного оттенка.
В проекте заложены технологии, обеспечивающие безопасность и комфорт жителей (умные датчики, своя котельная), а также их здоровье и благополучие (очистка воды и воздуха). Почему вы решили инвестировать в такие технологии?
Виталий Финенко: Мы сделали все, чтобы цена квадратного метра в нашем доме складывалась не только из-за его местонахождения в центре. Сказать, что дом элитный, просто потому что он находится в центре, — обман покупателя. Инженерная составляющая «Собрания» продумана до мельчайших деталей, что придает ему ценность, в которую можно вкладывать и инвестировать. Мы использовали профессиональную шумоизоляцию, как в кинотеатрах, установили станции очистки питьевой воды во всем доме, премиальные окна марки Schüco, герметичные и долговечные в использовании. В квартирах установлены системы очистки воздуха от пыли и аллергенов с угольными фильтрами, а по всему дому — умные пожарные датчики, которые предупреждают жильцов о возможных авариях, анализируя даже незначительные изменения температуры энергосистем. Они срабатывают на ранней стадии, сообщая о нагревании проводов даже на 1 — 2 градуса, предотвращая возможное возгорание.
Стоимость квадратного метра в «Собрании» обоснована тем, что резидент получает в итоге. В ней заложена ваша забота о собственном здоровье, новейшие технологии, безопасность и эстетика архитектуры.
Какие решения в «Собрании» специально продуманы для того, чтобы людям было комфортно жить большой семьей в несколько поколений?
Георгий Глонти: Все основные тенденции в девелопменте сегодня сосредоточены вокруг потребностей и комфорта покупателей. В доме‑резиденции «Собрание» сформирована приватная экосистема высшего уровня: три авторских лобби с шестиметровыми потолками и панорамными окнами. В каждом лобби есть стойка ресепшн, которая будет работать по стандартам пятизвездочного отеля. В июне 2025 года дизайн‑проекты этих пространств стали финалистами Федеральной премии URBAN.
Полноценный сервисный этаж создает логичный сценарий повседневной жизни: тренажерный зал, семейный центр для игр с возможностью закрыть под ваше частное мероприятие, оборудованный рабочий коворкинг и бьюти-кабинеты для массажа, маникюра и других процедур с вашим мастером.
Внутренний двор с перголой. Фото: ГК «Альянс».
Внутренняя инфраструктура и сервис — редкость для жилых домов в Ростове. Но как это работает именно на семейный комфорт, а не на «статус ради статуса»?
Виталий Финенко: Резидентам доступен консьерж‑сервис 24/7: от персонального клининга и химчистки до управления арендой квартир, а для заботы о семейном досуге наших резидентов мы включили дополнительные услуги. Сотрудники службы смогут заказать цветы или доставить вам к столу деликатесы, организовать трансфер или поездку для группы, а также выполнить практически любое особое поручение — даже найти билеты в театр с доставкой день в день. Консьерж-сервис может взять на себя аренду квартиры с детальными фото/видео отчетами или обслуживание вашего автомобиля. Вызов врача или мастера на час тоже входит в перечень услуг, и это далеко не все.
Как в «Собрании» решается вопрос приватности и шумоизоляции?
Георгий Глонти: Наш дом расположен на Социалистической улице, где организовано одностороннее движение и относительно тихо. Однако профессиональная шумоизоляция и премиальное остекление способны обеспечить дополнительный покой и тишину. Учитывая центральное расположение, в доме производится очистка от смога, пыли и аллергенов с помощью угольных фильтров: свежий воздух забирается на уровне седьмого этажа, проходит сквозь систему и подается в квартиры. Сегодня у многих людей распространена аллергия, поэтому нам важно было обеспечить дополнительный комфорт проживания за счет такого решения. Также отмечу, что наружные блоки кондиционеров размещены на крыше, чтобы сохранить облик фасада.
На территории дома-резиденции «Собрание» предусмотрен собственный закрытый благоустроенный двор-парк с зонированием: тихая парковая часть, где будут располагаться прогулочные аллеи, зоны отдыха у фонтана, и активная с детскими и спортивными площадками. Активная зона будет удалена от окон квартир, чтобы исключить возникновение дискомфорта из-за шума.
Дом-резиденцию «Собрание» называют «инвестицией в наследие». Для вас это скорее финансовый термин или философский?
Георгий Глонти: С одной стороны, справедливо говорить о финансовых инвестициях, потому что люди всегда стремятся вложить деньги во что-то устойчивое, и недвижимость — как раз выбор первого порядка, без влияния моды или обесценивания. А с другой — в этом есть и своя философия, потому что покупка лота в «Собрании» происходит, когда человек задумывается о том, какое наследие он создаст для своей семьи.
Виталий Финенко: У всего есть свой срок жизни. Так вот у недвижимости он наиболее длительный. Когда речь идет о долгосрочных инвестициях, первое, что приходит на ум, — недвижимость, вложения в «твердое, осязаемое и видимое». На фоне таких понятий, как криптовалюта, акции, облигации и прочего, дома и квадратные метры выглядят как инструмент, уже проверенный временем, и не вызывает дополнительных вопросов.
Цены на квадратные метры в «Собрании» за несколько лет выросли вдвое. Сегодня покупка элитной недвижимости — это попытка сохранить капитал или передать детям надежный актив, который построен на века?
Виталий Финенко: Покупка недвижимости — это и про «сохранить капитал», и про «передать детям». Когда люди вкладывают куда-то средства, они делают это для того, чтобы как минимум сохранить их. Не так ли? Причем, замечу, сохранить их дольше своей жизни. А это значит передать детям. Помимо эмоциональной ценности, недвижимость — долгосрочные инвестиции для семьи.
При нынешней инфляции реальный доход у банковских вкладчиков минимален. Именно поэтому сейчас инвесторы и ищут альтернативы более стабильных каналов. Наши проекты подтверждают переток капитала: средняя цена в доме-резиденции «Собрание» выросла с 290 тысяч рублей за квадратный метр на старте до 590 тысяч рублей на сегодня. Мы прогнозируем рост цены квадратного метра до 980 тысяч рублей после ввода дома в эксплуатацию. Это показатель того, что даже на разных этапах строительной готовности инвесторы голосуют рублем.
