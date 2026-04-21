Народные приметы на 22 апреля: пора собирать берёзовый сок

По народному календарю сегодня День Евпсихия, Красная горка, Лельник, Евпсихий Соковик, Евпсихий Березозол. В этот день собирали березовый сок, при этом соблюдали особые ритуалы. Перед тем как сделать надрез на дереве, у него просили прощения и разрешения. Чтобы отблагодарить березу, у корней оставляли подношения — монетки, кусочки хлеба, крупу. После сбора сока обязательно заделывали ранки на деревьях, чтобы не навредить им. Собранный сок пили, использовали для приготовления обрядовых блюд, им умывались. По поверьям, это помогало сохранить красоту и молодость. На Евпсихия впервые в году выгоняли скот на пастбище. Животных украшали венками из первой зелени, окропляли их освященной водой и прогоняли через специальные обережные ворота, сделанные из веток вербы и березы. Перед воротами раскладывали яйца, топор и замок — символы, которые должны были защитить скот от хищников, болезней и дурного глаза.
Сегодня нельзя ругаться и ссориться. Конфликты и недобрые слова в этот день обретают особую силу и могут привести к затяжным раздорам и неприятностям в течение всего года. Нельзя оставлять незавершенные дела. По поверьям, брошенная на полпути работа так и останется незаконченной весь год. Нельзя стричь волосы и ногти, чтобы не потерять здоровье.
Сегодня можно начинать активные работы в саду и огороде, сеять ранние культуры и ухаживать за плодовыми деревьями. Можно проводить обряды очищения дома. Уборка, окуривание жилища травами и окропление углов березовым соком на Евпсихия изгоняли злых духов и привлекали благополучие.
Народные приметы на 22 апреля:
— из берез течет много сока — к дождливому лету;
— день ясный — к хорошему урожаю зерновых;
— утро выдалось туманным — лето будет влажным, с частыми туманами и росами;
— почки на деревьях распустились — год будет урожайным.
Источник: astromeridian.ru.