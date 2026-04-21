В Ростовской области завершились Дни крымского гостеприимства

Помимо официальной части прошла дегустация продуктов.

Источник: Национальные проекты России

Дни крымского гостеприимства — выездные презентации и деловые мероприятия — завершились в Ростовской области. Мероприятие проходило при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций области.

«В преддверии высокого сезона нам важно расширить сотрудничество по основным направлениям, обменяться опытом, договориться о расширении уникальных туристических продуктов, ориентированных на привлечение гостей, посещающих юг России», — отметил министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий.

В программе мероприятия были фотовыставка «Крым в моем сердце», презентации туристических возможностей Крыма для бизнеса. Отдельная сессия была посвящена санаторно‑курортному отдыху. Также там проходили дегустации крымских продуктов, встречи в торгово-промышленной палате, профсоюзных организациях и вузах.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

