Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронежской области экс-полицейский осужден за обман фермера

В Каширском районе вынесли приговор 49-летнему бывшему майору полиции.

Источник: Комсомольская правда

В Воронежской области вынесен приговор бывшему начальнику подразделения ОМВД по Каширскому району, который пытался похитить 300 тысяч рублей у местного фермера. 49-летний экс-полицейский, лишившийся звания майора, признан виновным в покушении на мошенничество с использованием служебного положения. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК 21 апреля.

Следствием установлено, что в августе 2025 года осужденный ввел главу фермерского хозяйства в заблуждение, пообещав за вознаграждение «решить вопрос» с проверками. Он утверждал, что имеет личные связи в другом правоохранительном ведомстве и передаст деньги коллегам, чтобы те не привлекали фермера к ответственности. В действительности полицейский не обладал такими полномочиями и планировал просто присвоить всю сумму себе.

27 августа в ходе спецоперации СК и ФСБ злоумышленника задержали при получении денег. Вместо ожидаемого куша ему передали лишь 30 тысяч рублей настоящими купюрами и муляж, имитирующий остаток суммы.

Суд назначил бывшему офицеру 2,5 года принудительных работ с удержанием части дохода, штраф в 40 тысяч рублей, а также на два года запретил ему возвращаться на службу в органы власти.