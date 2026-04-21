В Воронежской области экс-полицейский осужден за обман фермера

В Воронежской области вынесен приговор бывшему начальнику подразделения ОМВД по Каширскому району, который пытался похитить 300 тысяч рублей у местного фермера. 49-летний экс-полицейский, лишившийся звания майора, признан виновным в покушении на мошенничество с использованием служебного положения. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК 21 апреля.
Следствием установлено, что в августе 2025 года осужденный ввел главу фермерского хозяйства в заблуждение, пообещав за вознаграждение «решить вопрос» с проверками. Он утверждал, что имеет личные связи в другом правоохранительном ведомстве и передаст деньги коллегам, чтобы те не привлекали фермера к ответственности. В действительности полицейский не обладал такими полномочиями и планировал просто присвоить всю сумму себе.
27 августа в ходе спецоперации СК и ФСБ злоумышленника задержали при получении денег. Вместо ожидаемого куша ему передали лишь 30 тысяч рублей настоящими купюрами и муляж, имитирующий остаток суммы.
Суд назначил бывшему офицеру 2,5 года принудительных работ с удержанием части дохода, штраф в 40 тысяч рублей, а также на два года запретил ему возвращаться на службу в органы власти.