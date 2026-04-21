У 800-летнего дерева под Калининградом появился хозяин

В городе Ладушкин в 40 километрах от областного центра, растет уникальный дуб, возраст которого, согласно историческим свидетельствам, составляет больше 800 лет. Долгое время у признанного памятника природы не было законного владельца, однако теперь его официально передали муниципалитету. Власти убеждены: это решение поможет сохранить дерево, которое могло видеть Грюнвальдскую битву 1410 года.
Дуб впечатляет не только возрастом. Взявшись за руки, его ствол смогут обхватить не менее девяти человек. Это символ Ладушкина и главный объект туристического показа в городе. Изображение легендарного дерева можно найти на гербе муниципалитета.
Из-за столь почтенного возраста доступ к памятнику природы был временно ограничен, что не радовало ни местных жителей, ни гостей. Это было сделано из соображений безопасности. В итоге корпорация развития Калининградской области приобрела исторический земельный участок вместе с дубом и передала его Ладушкинскому городскому округу. Теперь он войдет в состав нового туристического кластера. Власти собираются привести территорию в порядок, создать здесь пространство для молодежи, открыть музей. И, конечно, обеспечить безопасный доступ к дереву.
В прошлом году сотрудники московского Центра древесных экспертиз провели исследование и выявили, что возраст дуба составляет 262 года. Но в официальном паспорте, выданном министерством природных ресурсов и экологии региона, дерево значится 800-летним. В любом случае дуб не перестанет быть символом и гордостью Калининградской области.