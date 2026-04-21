У 800-летнего дерева под Калининградом появился хозяин

Из-за столь почтенного возраста доступ к памятнику природы был временно ограничен, что не радовало ни местных жителей, ни гостей. Это было сделано из соображений безопасности. В итоге корпорация развития Калининградской области приобрела исторический земельный участок вместе с дубом и передала его Ладушкинскому городскому округу. Теперь он войдет в состав нового туристического кластера. Власти собираются привести территорию в порядок, создать здесь пространство для молодежи, открыть музей. И, конечно, обеспечить безопасный доступ к дереву.