Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На базе бывшей обувной фабрики в Ростове могут создать креативный кластер

На территории бывшей обувной фабрики в Ростове-на-Дону могут создать креативный кластер. Фабрика находится на проспекте Буденновский, 97. Об этом в ходе заседания в ТПП сообщил председатель ростовского регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз дизайнеров России» Андрей Чуцков.

На территории бывшей обувной фабрики в Ростове-на-Дону могут создать креативный кластер. Фабрика находится на проспекте Буденновский, 97. Об этом в ходе заседания в ТПП сообщил председатель ростовского регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз дизайнеров России» Андрей Чуцков.

В настоящее время идут переговоры с руководством бывшей обувной фабрики. Планируется создать там штаб союза дизайнеров России.

В качестве реализованных примеров Андрей Чуцков привел московские креативные центры «Флакон» и «Винзавод», а также другие подобные пространства, на территории которых размещаются сразу несколько творческих резидентов.