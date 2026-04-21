На базе бывшей обувной фабрики в Ростове могут создать креативный кластер

На территории бывшей обувной фабрики в Ростове-на-Дону могут создать креативный кластер. Фабрика находится на проспекте Буденновский, 97. Об этом в ходе заседания в ТПП сообщил председатель ростовского регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз дизайнеров России» Андрей Чуцков.