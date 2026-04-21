Во Владивостоке появится креативный кластер

Креативный кластер, место для творческих людей, предпринимателей и гостей города, появится во Владивостоке при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в агентстве проектного управления региона.
«Мы создаем среду, где творческие люди смогут работать, обмениваться идеями и зарабатывать. Это пространство должно стать конвейером креативных проектов — от замысла до продажи», — подчеркнул начальник управления поддержки и развития предпринимательства Министерства экономического развития Приморского края Петр Диков.
В кластере разместят художественные галереи и мастерские, лектории и событийную площадку. Также там появятся офисы творческих компаний, продюсерский центр, кофейня и точка продаж локальных брендов.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.