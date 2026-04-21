Подросток из посёлка под Калининградом перенёс операцию и оказался в гипсе после драки в школьной раздевалке

Редакция связалась со второй стороной конфликта. Отец Артёма уверяет, что его сын защищался: «Со стороны Никиты были оскорбления, в том числе матери Артёма. Он начал оскорблять ещё на уроке ещё во время игры в волейбол. Потом продолжил в раздевалке. А затем случилось это жестокое нападение — Никита набросился на нашего сына, завалил на скамейку и наносил удары так, что, видимо, сломал себе руку от такой силы удара. Наш сын только защищался и уворачивался. У него черепно-мозговая травма и сотрясение. Потом Никита побежал умываться. Вы бы видели эти скамейки — он там и нос себе мог сломать».