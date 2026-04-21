Экспорт российского мороженого в Китай упал в 27 раз в 2026 году

Экспорт российского мороженого в Китай в первом квартале 2026 года сократился в 27 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Показатель упал до $48 тыс. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР.
В январе-марте 2025 года объем поставок составлял $1,3 млн. Тогда весь квартальный экспорт пришелся на февраль, в январе и марте закупок не было. На этом фоне доля России на китайском рынке мороженого сократилась до минимума. Крупнейшими поставщиками в первом квартале 2026 года стали Франция ($16,3 млн), Южная Корея ($2,5 млн) и Новая Зеландия ($2,4 млн).
Общий экспорт мороженого из России продолжает увеличиваться. По данным федерального центра «Агроэкспорт», в 2025 году за рубеж было отгружено продукции на $76 млн, что на 31% больше, чем годом ранее ($58,1 млн). В натуральном выражении поставки выросли на 13,8%, до 17,3 тыс. т. Однако наибольший объем экспорта за последние годы был зафиксирован в 2021 году, когда из страны продали 33,1 тыс. т продукта на $85,4 млн.
В «Агроэкспорте» прогнозируют, что к 2030 году экспорт мороженого из России может превысить $100 млн. По словам руководителя центра Ильи Ильюшина, этому будет способствовать переориентация поставок на дружественные страны Азии, Африки и Ближнего Востока. Наибольшим потенциалом для увеличения поставок, помимо Китая, обладают Саудовская Аравия и ОАЭ.
По сравнению с 2021 годом экспорт в Узбекистан вырос почти в четыре раза, в Белоруссию — в 3,5 раза, в Казахстан — на 36%, в Монголию — на 30%.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.