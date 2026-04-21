Экспорт российского мороженого в Китай упал в 27 раз в 2026 году

Общий экспорт мороженого из России продолжает увеличиваться. По данным федерального центра «Агроэкспорт», в 2025 году за рубеж было отгружено продукции на $76 млн, что на 31% больше, чем годом ранее ($58,1 млн). В натуральном выражении поставки выросли на 13,8%, до 17,3 тыс. т. Однако наибольший объем экспорта за последние годы был зафиксирован в 2021 году, когда из страны продали 33,1 тыс. т продукта на $85,4 млн.