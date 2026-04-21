Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экспорт российского мороженого в Китай упал в 27 раз в 2026 году

Поставки мороженого в Китай упали в 27 раз за первый квартал 2026 года. Общий экспорт сладости при этом продолжает расти, за прошлый год за рубеж было отгружено продукции на $76 млн.

Источник: РБК

Экспорт российского мороженого в Китай в первом квартале 2026 года сократился в 27 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Показатель упал до $48 тыс. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР.

В январе-марте 2025 года объем поставок составлял $1,3 млн. Тогда весь квартальный экспорт пришелся на февраль, в январе и марте закупок не было. На этом фоне доля России на китайском рынке мороженого сократилась до минимума. Крупнейшими поставщиками в первом квартале 2026 года стали Франция ($16,3 млн), Южная Корея ($2,5 млн) и Новая Зеландия ($2,4 млн).

Общий экспорт мороженого из России продолжает увеличиваться. По данным федерального центра «Агроэкспорт», в 2025 году за рубеж было отгружено продукции на $76 млн, что на 31% больше, чем годом ранее ($58,1 млн). В натуральном выражении поставки выросли на 13,8%, до 17,3 тыс. т. Однако наибольший объем экспорта за последние годы был зафиксирован в 2021 году, когда из страны продали 33,1 тыс. т продукта на $85,4 млн.

В «Агроэкспорте» прогнозируют, что к 2030 году экспорт мороженого из России может превысить $100 млн. По словам руководителя центра Ильи Ильюшина, этому будет способствовать переориентация поставок на дружественные страны Азии, Африки и Ближнего Востока. Наибольшим потенциалом для увеличения поставок, помимо Китая, обладают Саудовская Аравия и ОАЭ.

По сравнению с 2021 годом экспорт в Узбекистан вырос почти в четыре раза, в Белоруссию — в 3,5 раза, в Казахстан — на 36%, в Монголию — на 30%.

ОАЭ: ближневосточная монархия, известная на весь мир
Объединенные Арабские Эмираты — государство на Ближнем Востоке, которое за несколько десятилетий прошло путь от пустынных поселений до одного из самых богатых и влиятельных центров мировой экономики. Сегодня ОАЭ ассоциируются с небоскребами, финансовыми рынками, нефтяными доходами и международной дипломатией. В материале — самое важное по теме.
Читать дальше