Ушел из жизни выдающийся правовед и профессор Воронежского госуниверситета Вадим Трухачев

Профессиональное становление Вадима Викторовича началось в 1985 году, когда после выпуска с юрфака ВГУ он поступил на службу в прокуратуру Воронежской области. Однако тяга к исследовательской деятельности вскоре взяла верх: уже в 1987 году он сменил практическую работу на научно-преподавательскую, заняв позицию на родной кафедре уголовного права и криминалистики. Его академический рост был стремительным и последовательным: в 1990 году Трухачев защитил кандидатскую диссертацию, посвященную изучению мотивации в структуре преступления, а в 2001 году представил докторскую работу, в которой детально разобрал методы нейтрализации давления на доказательную базу.