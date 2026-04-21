Ушел из жизни выдающийся правовед и профессор Воронежского госуниверситета Вадим Трухачев

Воронежское научное сообщество скорбит в связи с уходом из жизни доктора юридических наук, профессора ВГУ Вадима Трухачева. Известный ученый и педагог скоропостижно скончался в понедельник, 20 апреля, в возрасте 63 лет. Информацию о смерти сотрудника подтвердили в пресс-службе университета на следующий день. Прощание состоится 22 апреля в 13:30 на первом этаже корпуса № 9 юридического факультета ВГУ (площадь Ленина, 10а).
Профессиональное становление Вадима Викторовича началось в 1985 году, когда после выпуска с юрфака ВГУ он поступил на службу в прокуратуру Воронежской области. Однако тяга к исследовательской деятельности вскоре взяла верх: уже в 1987 году он сменил практическую работу на научно-преподавательскую, заняв позицию на родной кафедре уголовного права и криминалистики. Его академический рост был стремительным и последовательным: в 1990 году Трухачев защитил кандидатскую диссертацию, посвященную изучению мотивации в структуре преступления, а в 2001 году представил докторскую работу, в которой детально разобрал методы нейтрализации давления на доказательную базу.
За десятилетия работы в вузе Вадим Трухачев стал автором более 110 научных публикаций и ряда фундаментальных монографий, получив в 2004 году звание профессора. Его организаторский талант в полной мере раскрылся в период с 2005 по 2020 год, когда он возглавлял кафедру уголовного права. Помимо руководства кафедрой, Вадим Викторович долгие годы занимал пост заместителя председателя Диссертационного совета, фактически сформировав собственную научную школу — под его кураторством успешно защитились 22 аспиранта.
Коллеги вспоминают о нем как о безупречном профессионале, чей авторитет был неоспорим как среди студентов, так и в среде практикующих юристов.