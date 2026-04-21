Жилой дом купца Рязанова в Городце обрел нового владельца

Жилой дом купца Рязанова в Городце обрел инвестора. В купеческом особняке новый собственник намерен провести реконструкцию и открыть гостевой дом, сообщил замгубернатора Нижегородской области Егор Поляков.
Речь идет об объекте культурного наследия «Дом жилой И. П. Рязанова» по адресу улица Маслова 9. Площадь здания составляет 146,7 кв. метров, а земельного участка — 2364 кв. метров.
Дом продали за 1,9 млн рублей. Его новым хозяином стал инвестор, который ранее уже восстановил исторический объект в Нижнем Новгороде.
