Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жилой дом купца Рязанова в Городце обрел нового владельца

Инвестор намерен на базе исторического здания открыть гостевой дом.

Жилой дом купца Рязанова в Городце обрел инвестора. В купеческом особняке новый собственник намерен провести реконструкцию и открыть гостевой дом, сообщил замгубернатора Нижегородской области Егор Поляков.

Речь идет об объекте культурного наследия «Дом жилой И. П. Рязанова» по адресу улица Маслова 9. Площадь здания составляет 146,7 кв. метров, а земельного участка — 2364 кв. метров.

Дом продали за 1,9 млн рублей. Его новым хозяином стал инвестор, который ранее уже восстановил исторический объект в Нижнем Новгороде.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что проект гостиницы на Александровской набережной в Городце прошел экспертизу.