Масштабные антитеррористические учения пройдут в школах и детсадах Краснодара

Учеников краснодарских школ научат действиям при террористической угрозе.

Источник: Комсомольская правда

В образовательных учреждениях Краснодара 22 апреля пройдут масштабные тренировки по противодействию терроризму. В мероприятиях будут задействованы представители МЧС, МВД, Росгвардии и структур администрации города.

«Такие масштабные учения организуются дважды в год — перед началом и в конце учебного периода. Их цель — совершенствование алгоритмов, направленных на защиту школьников и преподавателей», — рассказала руководитель городского департамента образования Елена Ильченко.

В детских садах тренировки пройдут без участия детей, а в школах — с вовлечением учащихся. Практические занятия будут направлены на отработку координации между персоналом учебных заведений, службой охраны и учениками в условиях чрезвычайной ситуации.