Бастрыкин поручил проверить книги Григория Остера

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить книги писателя Григория Остера на сомнительные педагогические установки, сообщили в пресс-службе ведомства.
Во вторник состоялось заседание координационного совета СК по вопросам помощи детям. На нем обсудили содержание детской литературы.
«В качестве негативного примера приведены произведения Григория Остера, содержащие, по мнению участников, сомнительные с педагогической точки зрения установки. В связи с этим председатель СК поручил провести проверку книг указанного автора», — написало ведомство на своем сайте.
Также участники заседания предложили привлекать участников СВО к обучению и воспитанию детей. Для этого необходимо предусмотреть для них квоты для педагогической переподготовки.
Одна из наиболее известных книг Остера — «Вредные советы». Это юмористический сборник стихов, в котором автор дает советы, которые на первый взгляд кажутся абсурдными, нелепыми или даже опасными. Суть заключается в том, чтобы показать, что следование им может привести к комичным или нелепым ситуациям.