Что такое ракета-носитель «Союз-5»

Однако еще в 2016-м возглавлявший тогда «Роскосмос» Игорь Комаров отметил, что проект не будет окупаться. А в 2018 году в S7 Space — владельце морской платформы для запуска космических аппаратов «Морской старт» — пожаловались на высокую цену и назвали «Союз-5» «потолстевшей и устаревающей версией» украинской ракеты «Зенит». Предприятия «Роскосмоса» не согласились с такой оценкой, однако в апреле 2018-го в корпорации распорядились снизить цену ракеты-носителя. Тем не менее уже через месяц ее стоимость выросла еще на 14%.