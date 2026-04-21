Что такое ракета-носитель «Союз-5»

Что такое «Союз-5».
«Союз-5» (казахстанское название — «Сункар», от каз. Сұңқар, в пер. — «сокол») — это российская двухступенчатая ракета-носитель (РН) среднего класса. Предназначена для вывода аппаратов и грузов на низкую околоземную орбиту (НОО), в том числе с использованием разгонных блоков. Головной разработчик — РКК «Энергия» при участии самарского РКЦ «Прогресс» и химкинского НПО «Энергомаш», сборка осуществляется в цехах РКЦ «Прогресс».
Ракета разрабатывалась с 2014 года в рамках опытно-конструкторской работы «Феникс» для российско-казахстанского проекта «Байтерек» на смену ракетам-носителям «Зенит» российско-украинского производства. Первый летный пуск запланирован с комплекса «Байтерек» на космодроме Байконур (Казахстан) в апреле 2026 года.
Характеристики РН «Союз-5».
Основные характеристики:
Стартовая масса — около 532 т.
Длина — 63,7−65,9 м (зависит от головного обтекателя).
Диаметр блоков — 4,1 м.
Двигатель — жидкостный РД171МВ (1-я ступень), жидкостный РД0124МС (2-я ступень).
Вид топлива — нафтил + жидкий кислород (окислитель).
Масса полезной нагрузки для вывода на НОО — 17 т.
Ракета предназначена для доставки грузов и вывода автоматических аппаратов на солнечно-синхронные, высокоэллиптические, геопереходные и геостационарные орбиты. На околоземные орбиты она может вывести до 17 т груза, на геостационарные — до 2,5 т. В 2019 году Дмитрий Рогозин, бывший на тот момент глава «Роскосмоса», сообщил о планах госкорпорации совместно с группой S7 разработать облегченную многоразовую версию ракеты — «Союз-5 Light».
Разработка «Союза-5».
С 2014 года, после разрыва сотрудничества с украинскими предприятиями, ракету на смену российско-украинским «Зенитам», использовавшимся для доставки грузов на орбиту, в инициативном порядке стала проектировать ракетно-космическая корпорация «Энергия». Затем создание первой ступени для новой российской сверхтяжелой ракеты-носителя планировалось уже в рамках одобренной в 2014 году опытно-конструкторской работы (ОКР) «Феникс».
В 2015-м проект сверхтяжелой ракеты не вошел в Федеральную космическую программу до 2025 года и был отложен, а ОКР «Феникс» была переориентирована на разработку РН среднего класса. Первоначальное проектное название этой ракеты — «Иртыш», впоследствии оно неоднократно менялось.
Макет ракеты-носителя среднего класса «Союз-5» был впервые представлен РКЦ «Прогресс» в том же 2015 году на Международном авиакосмическом салоне МАКС-2015 в Жуковском (Подмосковье). За основу инженеры взяли наработки по РН «Зенит».
Изначально «Роскосмос» планировал потратить на проект «Феникс» 30 млрд руб., однако финальный бюджет проекта составил 61,19 млрд руб. (в ценах 2018 года). «Союз-5» должен был стать носителем для нового поколения российских космических кораблей «Федерация», которыми планировали заменить одноименные носителю «Союзы». Гендиректор РКЦ «Прогресс» Александр Кирилин рассказал в 2020 году, что «Союз-5» будет иметь преимущество в технологической простоте (за счет использования примерно в два раза меньшего количества деталей, чем в «Союзе-2») и представляет собой не модификацию «Зенитов», а «абсолютно новый проект».
Ракету должны были запускать с платформ Байконур, Восточный и «Морской старт». В «Роскосмосе» ожидали, что в случае успеха проект снизит стоимость пуска с $70 до $55 млн (у Falcon 9 компании SpaceX Илона Маска она составляла тогда $62 млн). Госкорпорация планировала использовать ракету по меньшей мере 40 лет (около 240 запусков с общим бюджетом $14,4 млрд). Предполагалось, что «Союзы-5» займут до 18% рынка для ракет-носителей своего класса.
Однако еще в 2016-м возглавлявший тогда «Роскосмос» Игорь Комаров отметил, что проект не будет окупаться. А в 2018 году в S7 Space — владельце морской платформы для запуска космических аппаратов «Морской старт» — пожаловались на высокую цену и назвали «Союз-5» «потолстевшей и устаревающей версией» украинской ракеты «Зенит». Предприятия «Роскосмоса» не согласились с такой оценкой, однако в апреле 2018-го в корпорации распорядились снизить цену ракеты-носителя. Тем не менее уже через месяц ее стоимость выросла еще на 14%.
Несмотря на это, в том году было завершено эскизное проектирование, и в июле того года «Роскосмос» заключил с РКК «Энергия» контракт на создание ракеты. Для запуска перспективной ракеты в рамках двустороннего договора Казахстан приступил к переоборудованию инфраструктуры стартового комплекса КРК «Зенит-М» на Байконуре в рамках проекта «Байтерек» (в пер. с каз. — «древо жизни»), который реализуется с 2004 года.
В 2020 году в РКК «Энергия» признали ракету «неоптимальной» из-за того, что она изначально проектировалась как первая ступень сверхтяжелой ракеты, а не в качестве отдельного коммерческого носителя. В свою очередь, разработчик ракеты-носителя «Ангара-А5» также назвал ракету «Союз-5» «никому не ненужной». Помимо этого, критике подвергалась и ее одноразовая конструкция.
Разработку носителя завершили в 2025 году, когда опытный образец был отправлен в НИЦ ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП). На замену маршевого двигателя первой ступени РД-120 производства днепровского Южмашзавода научно-производственное объединение «Энергомаш» разработало двигатель РД-171МВ, который впервые продемонстрировали в июне 2023 года. В качестве маршевого двигателя второй ступени в воронежском КБ химавтоматики на базе двигателя 14Д23 был разработан РД-0124МС, который передали для испытаний в декабре 2024-го. Испытания блока первой ступени в НИЦ РКП состоялись в октябре 2025-го.
Запуск «Союза-5» с кораблем и экипажем на борту планировался на 2022−2023 годы, однако уже тогда Рогозин допускал переносы со стороны Казахстана из-за задержек работ по реконструкции стартовых комплексов. В ноябре 2025-го ракету доставили в монтажно-испытательный комплекс на Байконур, также была создана межправкомиссия по испытаниям «Союза-5» и комплекса «Байтерек». Пуск запланировали на конец 2025-го. Однако в декабре «Роскосмос» и «Казкосмос» отложили его из-за необходимости дополнительно проверить бортовые системы и наземное оборудование.
Запланированный на конец марта старт снова перенесли. В апреле 2026 года ракету установили на стартовый стол в Байконуре.