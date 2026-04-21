В Калининграде главврачом кардиоцентра назначили Виктора Цоя

Виктору Цою 53 года. Он родился в Горнозаводске, окончил Амурскую государственную медицинскую академию, работал в Сахалинской областной больнице и Санкт-Петербургской медицинской академии последипломного образования. В 2012-м вошёл в команду федерального кардиоцентра в Калининграде. По данным пресс-службы, Цой имеет большой клинический и организационный опыт, выполняет мини-инвазивное и множественное коронарное шунтирование, транскатетерную имплантацию аортального клапана, а также открытые и эндоваскулярные операции при аневризмах аорты.