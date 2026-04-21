Ростовское УФАС выявило нарушения в тендерах на ремонт двух дорог в Донской столице

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила нарушения в процедуре тендеров на ремонт автомобильных дорог в Ростове. Об этом свидетельствует официальный портал госзакупок.
Согласно документации, на ремонт проспекта Космонавтов на участке от площади Евдокимова до улицы Орбитальной планировалось потратить 197,1 миллиона рублей. На реконструкцию улицы Нансена — от улицы Шеболдаева до проспекта Нагибина — предусматривалось 58,1 миллиона. Заказчиком работ выступила Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова.
В ходе конкурсов к участию была допущена компания «РСУ», но позже ее заявку отклонили. Поводом для отказал послужило то, что один из действующих государственных контрактов фирмы значился в системе как «исполнение», а не «исполнен». Свои обязательства перед прежним заказчиком фирма выполнила, но он, почему-то, не поменял статус документа.
В итоге компания направила жалобу в Управление ФАС по Ростовской области. Ведомство признало ее обоснованной. Кроме того, во время рассмотрения дела о тендере на ремонт проспекта Космонавтов антимонопольная служба выявила еще одно нарушение. В итоге городским властям было выдано предписание об отмене протоколов рассмотренных конкурсов и возобновлении процедуры приема заявок.
