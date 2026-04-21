В Прикамье стартовало голосование за 80 региональных проектов благоустройства

В Пермском крае началось всероссийское голосование за объекты благоустройства: жители региона могут отдать голос за один из 80 проектов в 37 муниципалитетах, рассказали в пресс-службе Правительства Прикамья. Работы пройдут в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом России.
По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, за последние годы проект помог преобразить сотни пространств в Прикамье, в том числе зоны для отдыха, спорта, прогулок и общения. В соответствии с обновленными правилами, с этого года проголосовать на федеральной платформе смогут все жители края, достигшие 14 лет.
В региональном Министерстве ЖКХ напомнили, что голосование за объекты благоустройства доступно до 12 июня. Сделать это можно тремя способами: на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru, лично через волонтеров или в приложении «Госуслуги Решаем вместе».
Пермяки могут выбрать один из восьми объектов, например, «Театральный сад» в Ленинском районе. Там запланированы ремонт дорожек, установка навесов, скамеек, урн, модернизация детской площадки и комплексное озеленение. Также можно проголосовать за благоустройство парка культуры и отдыха «Счастье есть» в Закамске, где предусмотрен создание дорожек и зон отдыха, обновление детской и спортивной площадок и монтаж системы видеонаблюдения.
Проект благоустройства «Театрального сада» в Ленинском районе. Фото: permkrai.ru.
Для Чернушки представлен проект благоустройства бульвара «Город Нефтяников» с обустройством пешеходных дорожек, установкой скамеек и озеленением. В ЗАТО Звездном инициировано обустройство сквера Семейной культуры: там появятся зоны для прогулок по аллеям, детских игр и занятий спортом на открытом воздухе.
Проект благоустройства бульвара «Город Нефтяников». Фото: permkrai.ru.
В Осинском округе предлагается реализовать шестой этап благоустройства Ярмарочной площади, предусматривающий создание памп-трека. Также в голосовании участвует общественная территория в селе Юксеево Кочевского округа, где планируется обустройство игровой зоны, площадки для проведения мероприятий, организация зоны тихого отдыха. Проекты-победители, набравшие больше всего голосов, включат в адресный перечень территорий для благоустройства в следующем году.