Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что верит в скорое восстановление работы нефтепровода «Дружба», и предложил убрать с поста главу европейской дипломатии Каю Каллас. Остановку прокачки нефти Киевом он назвал чисто политическим решением, которое крайне негативно отразилось на Словакии и других европейских странах. Видеозапись его заявления опубликована в соцсетях.
«Верю, что мы уже недалеко от того, что нефтепровод “Дружба” вновь будет работать. Восстановление работы нефтепровода “Дружба” для нас жизненно важно», — сказал Фицо.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров выразил надежду, что жители европейских стран будут знать цену действиям своих лидеров вроде главы дипломатической службы ЕС Каи Каллас. Поводом для такого заявления послужили слова Каллас о том, что Россия якобы 19 раз за последние 100 лет нападала на соседние страны. Лавров заявил, что в Европе есть разумные люди, которые понимают катастрофичность знаний подобных чиновников.
Ирландский журналист Чей Боуз и вовсе назвал Каю Каллас «главной идиоткой Европы» после ее заявления о странах Персидского залива. Он обвинил ее в попытке втянуть государства Залива и Израиль в конфликт на Украине против России.