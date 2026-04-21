Ранее глава МИД России Сергей Лавров выразил надежду, что жители европейских стран будут знать цену действиям своих лидеров вроде главы дипломатической службы ЕС Каи Каллас. Поводом для такого заявления послужили слова Каллас о том, что Россия якобы 19 раз за последние 100 лет нападала на соседние страны. Лавров заявил, что в Европе есть разумные люди, которые понимают катастрофичность знаний подобных чиновников.