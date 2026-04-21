Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородская область хочет расширить сотрудничество с Вьетнамом

Власти прорабатывают план, куда входят около 40 мероприятий.

Источник: Живем в Нижнем

Нижегородская область планирует расширить сотрудничество с Социалистической Республикой Вьетнамом. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Власти прорабатывают план по углублению сотрудничества. Вопросы расширения взаимодействия обсуждали в рамках встречи представителей Нижегородской области с генеральным консулом Российской Федерации в г. Дананге Социалистической Республики Вьетнам Марией Мизоновой. В план входят 40 мероприятий в сфере образования и науки, спорта, культуры и искусства, туризма и народных художественных промыслов, молодежной политики, информационных технологий и здравоохранения.

Министр международных и межрегиональных связей региона Ольга Гусева отметила, что ежегодно товарооборот с Вьетнамом демонстрирует стабильный рост — за последние 14 лет он увеличился в 7,6 раза. Наиболее тесное взаимодействие традиционно осуществляется в сфере промышленности и образовании.