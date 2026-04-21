Нижегородская область хочет расширить сотрудничество с Вьетнамом

Нижегородская область планирует расширить сотрудничество с Социалистической Республикой Вьетнамом. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.
Власти прорабатывают план по углублению сотрудничества. Вопросы расширения взаимодействия обсуждали в рамках встречи представителей Нижегородской области с генеральным консулом Российской Федерации в г. Дананге Социалистической Республики Вьетнам Марией Мизоновой. В план входят 40 мероприятий в сфере образования и науки, спорта, культуры и искусства, туризма и народных художественных промыслов, молодежной политики, информационных технологий и здравоохранения.
Министр международных и межрегиональных связей региона Ольга Гусева отметила, что ежегодно товарооборот с Вьетнамом демонстрирует стабильный рост — за последние 14 лет он увеличился в 7,6 раза. Наиболее тесное взаимодействие традиционно осуществляется в сфере промышленности и образовании.