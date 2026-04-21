Гендиректора «Эксмо» Капьева задержали по делу о распространении ЛГБТ-книг

14 мая 2025 года ТАСС сообщил о задержании директора по дистрибуции «Эксмо» Анатолия Норовяткина и еще примерно 10 человек в ходе расследования уголовного дела по статье «Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность экстремистской организации». На следующий день Норовяткина отпустили после допроса в качестве свидетеля. В «Эксмо» заявили, что не имеют отношения к пропаганде ЛГБТ и содействуют следствию. Кроме того, ~издательство разослало в магазины список из 50 книг, выпущенных Popcorn Books и Individuum, которые требовалось снять с продажи~.