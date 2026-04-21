Взорвавшийся у подростка в Перми сверток с деньгами содержал химловушку

«Поступило сообщение о том, что ребенок 2012 года рождения нашел на улице пачку купюр. При попытке ее поднять сработало находившееся под купюрами устройство, схожее с химической ловушкой. Мальчик получил химический ожог от красящего вещества», — говорится в сообщении ГУМВД.