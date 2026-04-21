Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Взорвавшийся у подростка в Перми сверток с деньгами содержал химловушку

В Перми сверток, из-за которого травмировался подросток, содержал химловушку.

Источник: РИА Новости

ПЕРМЬ, 21 апр — РИА Новости. Подросток, который травмировался, подняв на улице в Перми сверток с деньгами, получил химический ожог от красящего вещества в спрятанном в деньгах устройстве, схожем с химической ловушкой, сообщили в краевом ГУМВД.

Ранее краевое министерство территориальной безопасности сообщило, что подросток в Перми получил ожоги, подобрав на улице сверток с купюрами. По данным ведомства, когда ребенок поднял сверток, то раздался хлопок, похожий на звук от сработавшей петарды.

«Поступило сообщение о том, что ребенок 2012 года рождения нашел на улице пачку купюр. При попытке ее поднять сработало находившееся под купюрами устройство, схожее с химической ловушкой. Мальчик получил химический ожог от красящего вещества», — говорится в сообщении ГУМВД.

В ведомстве уточнили, что сейчас проводится проверка. Также в ситуации разбирается краевая прокуратура.