Какой сегодня праздник: День родников и ключей

День родников и ключей отмечают ежегодно 22 апреля. Этот праздник имеет давние корни и тесно связан с народной традицией и экологическим сознанием. 22 апреля в народном календаре также известно как День Вадима Ключника — в честь святого Вадима, архимандрита Персидского. В этот день наши предки уделяли особое внимание родникам и колодцам: чистили источники от мусора и листьев, укрепляли стенки колодцев, умывались ключевой водой и загадывали желания (считалось, что в этот день вода «слышит» просьбы и может помочь в их исполнении), набирали воду, веря в ее особые целебные и магические свойства. Сегодня День родников и ключей — это прежде всего экологическая инициатива, призванная напомнить о важности сохранения природных источников пресной воды.