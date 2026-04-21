Какой сегодня праздник: День родников и ключей

День родников и ключей отмечают ежегодно 22 апреля. Этот праздник имеет давние корни и тесно связан с народной традицией и экологическим сознанием. 22 апреля в народном календаре также известно как День Вадима Ключника — в честь святого Вадима, архимандрита Персидского. В этот день наши предки уделяли особое внимание родникам и колодцам: чистили источники от мусора и листьев, укрепляли стенки колодцев, умывались ключевой водой и загадывали желания (считалось, что в этот день вода «слышит» просьбы и может помочь в их исполнении), набирали воду, веря в ее особые целебные и магические свойства. Сегодня День родников и ключей — это прежде всего экологическая инициатива, призванная напомнить о важности сохранения природных источников пресной воды.
День жевательного мармелада отмечается ежегодно 22 апреля. Этот праздник посвящен популярному лакомству, которое любят люди разных возрастов во многих странах мира. Точная история появления Дня жевательного мармелада неизвестна. Считается, что он возник в США в XX веке как способ продвижения популярных сладостей. Со временем праздник получил признание среди поклонников мармеладных конфет. В прошлом жевательный мармелад готовили преимущественно на Пасху, традиционно в форме яйца. Сегодня им можно наслаждаться в любой день года.
Сегодня Международный день Матери‑Земли. Праздник берет начало в 1970 году в США. Его инициатором стал американский сенатор Гейлорд Нельсон. Он организовал первую масштабную экологическую акцию, выбрав дату 22 апреля — рабочий день между весенними каникулами и выпускными экзаменами, чтобы привлечь к участию студентов. В 2009 году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, официально провозгласившую 22 апреля Международным днём Матери‑Земли. Первый такой день отметили в 2010 году. Колокол мира звучит 22 апреля как символ солидарности народов в деле защиты экологии. В России такой колокол установлен в Новосибирске, на территории музея Николая Рериха. Международный день Матери‑Земли — это не просто праздник, а глобальная инициатива, объединяющая миллионы людей ради сохранения нашей планеты. Участие в акциях этого дня — реальный вклад в экологическое будущее Земли.