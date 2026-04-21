Суд признал наказуемым распространение книг из дела о пропаганде ЛГБТ*

Напомним, сегодня стало известно об обысках в московских офисах издательства «Эксмо» в рамках дела об экстремизме. Был задержан гендиректор Евгений Капьев. В мае прошлого года несколько работников данной фирмы и её дочерних предприятий уже становились фигурантами дел о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений: они допускали свободную продажу детям литературы с ЛГБТ*-содержанием.