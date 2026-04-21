В Петербурге создали нанолазер с рекордно узкой полосой излучения для сенсорики

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 апреля. /ТАСС/. Ученые Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) создали синий нанолазер с рекордно узкой полосой излучения для сенсорики и микроскопии. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
«Ученые Санкт-Петербургского государственного университета совместно с российскими и зарубежными коллегами разработали нанолазер на основе нитридных нитевидных нанокристаллов InGaN. Ширина полосы излучения — 0,15 нм, и малые размеры самого прибора делают его перспективным для сенсорики, микроскопии, зондирования и проведения измерений на чипах», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в разработке также приняла участие группа российских ученых Алферовского университета, НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург, СПбГЭТУ (ЛЭТИ) и МФТИ, а также исследователи из других стран. Созданный лазер имеет поперечный размер около 60 нм и полосу излучения порядка 0,15 нм — это в 5 10 раз меньше, чем в обычных полупроводниковых лазерах. Такая конструкция требует очень качественных материалов: поверхности должны быть идеально гладкими, а активная среда — давать крайне однородный сигнал без лишних примесей в спектре.
«В нашей конфигурации плазмон-поляритоны формируются в системе одиночных нитевидных нанокристаллов, расположенных на металл диэлектрической подложке. Мы объединили преимущества молекулярно-пучковой эпитаксии, нитевидных нанокристаллов и квантовых ям InGaN, что и позволило достичь полученных результатов», — привели в пресс-службе слова младшего научного сотрудника лаборатории новых полупроводниковых материалов для квантовой информатики и телекоммуникаций СПбГУ Талгата Шугабаева.
По словам исследователей, нитевидные нанокристаллы на основе нитридных полупроводников открывают возможности для создания нанолазеров в широком спектральном диапазоне: от «обеззараживающего» ультрафиолетового до «телекоммуникационного» инфракрасного.
В дальнейшем эта разработка может найти применение в областях, где требуется локализация света в нанометровом масштабе. Например, для сенсорики, биохимического детектирования, сверхразрешающей микроскопии, а также для создания компонентов фотонных интегральных схем.