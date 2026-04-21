Минтранс РФ предложил делать свидетельства о рождении более компактными

Минтранс предложил изменить формат свидетельства о рождении, сделав документ более компактным. Соответствующая инициатива содержится в материалах ведомства.
Действующий формат бланка на листе А4 министерство считает неудобным для повседневного использования. Поэтому его хотят изменить. До этого руководитель ведомства Андрей Никитин анонсировал намерение выйти с этой идеей в профильные министерства.
«Среди новых предложений Минтранса — адаптация свидетельства о рождении в более компактный вид для удобства использования», — указывается в документе министерства.
