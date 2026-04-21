Минтранс РФ предложил делать свидетельства о рождении более компактными

Ранее KP.RU сообщал, что В России могут выделить в отдельный состав уголовного преступления подделку сертификатов о знании русского языка для мигрантов. С таким предложением выступили в Госдуме. Это будет касаться тех сертификатов, которые нужны иностранцам для получения российского паспорта.