Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минтранс РФ предложил делать свидетельства о рождении более компактными

Минтранс считает бумажный формат свидетельства о рождении неудобным.

Источник: Комсомольская правда

Минтранс предложил изменить формат свидетельства о рождении, сделав документ более компактным. Соответствующая инициатива содержится в материалах ведомства.

Действующий формат бланка на листе А4 министерство считает неудобным для повседневного использования. Поэтому его хотят изменить. До этого руководитель ведомства Андрей Никитин анонсировал намерение выйти с этой идеей в профильные министерства.

«Среди новых предложений Минтранса — адаптация свидетельства о рождении в более компактный вид для удобства использования», — указывается в документе министерства.

Ранее KP.RU сообщал, что В России могут выделить в отдельный состав уголовного преступления подделку сертификатов о знании русского языка для мигрантов. С таким предложением выступили в Госдуме. Это будет касаться тех сертификатов, которые нужны иностранцам для получения российского паспорта.

Узнать больше по теме
Андрей Никитин: биография, личная жизнь и карьера
Андрей Никитин — российский государственный и политический деятель, который прошел путь от бизнеса до поста министра транспорта. Детали его биографии — в нашем материале.
Читать дальше