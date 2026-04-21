В учебных заведениях Приморья прошел единый день открытых дверей

Единый день открытых дверей в учебных заведениях Приморского края объединил более 23 тыс. учеников из 200 школ и их родителей. Мероприятие стало частью федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в агентстве проектного управления региона.
Для гостей работали 13 образовательных организаций и 18 сетевых колледжей федпроекта по всему краю. Ребята побывали на классных часах, поучаствовали в мастер-классах и профпробах, примерив на себя разные специальности. Для родителей провели отдельные собрания.
Сотрудники кадрового центра региона рассказали о востребованных вакансиях и целевом обучении, компании — партнеры кластеров «Профессионалитета» организовали экскурсии на свои предприятия. Например, встречи прошли в кластерах топливно-энергетического комплекса и машиностроения. В последнем представили новое направление — «Мехатроника и робототехника». Учащиеся-амбассадоры федпроекта поделились впечатлениями от учебы и практики, а работодатели рассказали о перспективах трудоустройства и преимуществах поступления по целевому договору.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.