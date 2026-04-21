В учебных заведениях Приморья прошел единый день открытых дверей

Сотрудники кадрового центра региона рассказали о востребованных вакансиях и целевом обучении, компании — партнеры кластеров «Профессионалитета» организовали экскурсии на свои предприятия. Например, встречи прошли в кластерах топливно-энергетического комплекса и машиностроения. В последнем представили новое направление — «Мехатроника и робототехника». Учащиеся-амбассадоры федпроекта поделились впечатлениями от учебы и практики, а работодатели рассказали о перспективах трудоустройства и преимуществах поступления по целевому договору.