У водонапорной башни в Чкаловске появилась подсветка

У водонапорной башни в Чкаловске появилась архитектурная подсветка. Теперь исторический объект видно издалека.
Предположительно, башню построили в раннесоветский период. Тогда здесь была оживлённая Базарная площадь и старая застройка города, а сегодня территория находится немного в стороне от основных событий города. Тогда командой ИРГСНО было решено обновить площадку, чтобы завлечь сюда больше туристов и местных жителей.
В 2024 году на башне появился мурал «Оберег» от чкаловского художника Якова Хорева, а затем и подсветка. Вскоре работы на территории продолжатся — об этом станет известно позднее.
