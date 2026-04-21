Стартовал прием заявок на конкурс «Росмолодёжь. Гранты: Двигай сообщества»

Участники конкурса «Росмолодёжь. Гранты: Двигай сообщества» среди физических лиц смогут получить до 2 млн рублей на развитие проектов и инициатив в учреждениях СПО. Заявки принимаются до 20 мая включительно на сайте, сообщает Росмолодёжь.
Конкурс проходит по одной номинации — #двигай_сообщества. Студенты могут получить грант на создание в техникумах и колледжах студенческих медиа, проведение образовательных программ, мероприятий, конкурсов и фестивалей, формирование новых или развитие существующих секций и клубов.
«В колледжах и техникумах создавать дополнительные условия для реализации потенциала учащихся помогают студенческие сообщества. Благодаря конкурсу “Росмолодёжь. Гранты: Двигай сообщества” нацпроекта “Молодёжь и дети” студенты системы СПО смогут получить до 2 млн рублей на создание и развитие существующих секций и клубов, проведение образовательных программ и тематических мероприятий», — заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Конкурс проводится с 2024 года и объединяет проекты студентов СПО со всей страны. В номинации #двигай_сообщества могут принять участие граждане России и Республики Абхазии в возрасте от 14 до 35 лет. Участники становятся менеджерами собственных проектов, получают опыт командной работы и управления ресурсами.
«В 2025 году грантовую поддержку на общую сумму более 75 млн рублей получили 63 проекта-победителя конкурса “Двигай сообщества”. Среди них — профориентационные инициативы, практики по обучению навыкам оказания первой медицинской помощи, поддержке добровольчества, а также по созданию студенческих сообществ внутри учебных организаций. В этом году ожидаем еще большую активность от обучающихся учреждений СПО и студентов из Абхазии, которые присоединятся к конкурсу впервые», — отметил руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.