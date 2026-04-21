Стартовал прием заявок на конкурс «Росмолодёжь. Гранты: Двигай сообщества»

«В 2025 году грантовую поддержку на общую сумму более 75 млн рублей получили 63 проекта-победителя конкурса “Двигай сообщества”. Среди них — профориентационные инициативы, практики по обучению навыкам оказания первой медицинской помощи, поддержке добровольчества, а также по созданию студенческих сообществ внутри учебных организаций. В этом году ожидаем еще большую активность от обучающихся учреждений СПО и студентов из Абхазии, которые присоединятся к конкурсу впервые», — отметил руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров.