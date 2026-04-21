Ветер, солнце и другие — перспективы ВИЭ в мировой энергетике

Последние четыре-пять лет являются переломными для возобновляемых источников энергии (ВИЭ) — объемы строительства, генерации на основе ветра и солнца бьют рекорды. Средний годовой рост объемов ввода таких объектов в последние четыре года составляет около 18%, а с учетом постковидного периода — примерно 30%, объяснил директор Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ) Алексей Жихарев на Радио РБК.
В российской энергетической отрасли наблюдается разнонаправленное движение. Возобновляемая энергетика дешевеет: за последнее десятилетие стоимость электроэнергии снизилась примерно в четыре раза, в то время как традиционная тепловая генерация демонстрирует многократный рост стоимости проектов, отметил эксперт.
Вопрос нестабильности основанных на ВИЭ систем решается применением накопителей, с учетом кратного падения их стоимости этот аспект уже не вызывает трудностей. В действительности ключевой проблемой является встраивание новых технологий в традиционную энергетическую систему, подчеркнул директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
Одним из преимуществ ВИЭ является скорость запуска объектов. Это позволяет использовать их в тех отраслях, где требуются нарастить производство энергии в сжатые сроки, поскольку объекты традиционных источников энергии строятся годами, уточнил он.