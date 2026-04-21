Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Заведующая детсадом в Городце осуждена за хищение 1,2 млн рублей из бюджета

Руководитель фиктивно трудоустроила сотрудника и присваивала выплаты.

Источник: Комсомольская правда

Городецкий городской суд вынес приговор заведующей детским садом № 24, признав её виновной в мошенничестве и присвоении средств на сумму более миллиона рублей с использованием служебного положения, сообщили в пресс-службе прокуратуры Нижегородской области.

Как установлено в ходе разбирательства, с осени 2019 года по весну 2025-го женщина оформила фиктивного сотрудника. Зарплату, начисляемую «мертвой душе», она забирала себе и тратила на личные нужды. Общая сумма ущерба превысила 960 тысяч рублей.

Кроме того, в 2020—2024 годах заведующая завышала стимулирующие выплаты реальным работникам. Полученные сверх нормы деньги сотрудники возвращали ей. Таким способом она дополнительно присвоила более 270 тысяч рублей.

В рамках дела прокуратура заявила гражданский иск на сумму свыше 1,2 млн рублей. Чтобы взыскать средства, был арестован автомобиль обвиняемой стоимостью около миллиона рублей. Суд назначил женщине 3 года и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком три года.