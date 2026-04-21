Заведующая детсадом в Городце осуждена за хищение 1,2 млн рублей из бюджета

Городецкий городской суд вынес приговор заведующей детским садом № 24, признав её виновной в мошенничестве и присвоении средств на сумму более миллиона рублей с использованием служебного положения, сообщили в пресс-службе прокуратуры Нижегородской области.
Как установлено в ходе разбирательства, с осени 2019 года по весну 2025-го женщина оформила фиктивного сотрудника. Зарплату, начисляемую «мертвой душе», она забирала себе и тратила на личные нужды. Общая сумма ущерба превысила 960 тысяч рублей.
Кроме того, в 2020—2024 годах заведующая завышала стимулирующие выплаты реальным работникам. Полученные сверх нормы деньги сотрудники возвращали ей. Таким способом она дополнительно присвоила более 270 тысяч рублей.
В рамках дела прокуратура заявила гражданский иск на сумму свыше 1,2 млн рублей. Чтобы взыскать средства, был арестован автомобиль обвиняемой стоимостью около миллиона рублей. Суд назначил женщине 3 года и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком три года.