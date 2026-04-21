«До полной разгадки тайны подземелий еще далеко»: волгоградский историк рассказал неизвестную историю «бункера Сталина»

— В мае 1942 года остававшиеся в Сталинграде метростроевцы были отозваны, а дальнейшие работы продолжили уже саперные воинские части. В дневнике Чуянова окончание строительства и принятие его специальной комиссией датировано только 25 июля 1942 годом. А в записи от 15 августа он вновь пишет: «Построено бомбо-газоубежище на берегу р. Царицы». В документах оно так и называется МБГУ (массовое бомбогазоубежище) или КП № 2. Впрочем, насчет газоубежища он явно поторопился, — продолжает историк Сергей Иванов. — Во время бомбежки Сталинграда была разрушена ватная фабрика на правом берегу Царицы, загорелись хлопок и вата. 27 августа Чуянову «позвонили с КП Военного совета фронта спросили: “Что за фабрика расположена против нашего КП? Она скоро удушит всех находящихся на командном пункте своим зловонием”. Дело в том, что строители не успели сделать тамбуры и установили такие герметичные двери, какие были в наличии, а не особые, применяемые в московском метро. Не успели сделать и принудительную вытяжку из санузлов. Хрущев особо вспоминает о страшной тесноте в подземелье. Но вот, как он пишет, наконец “все представители Ставки покинули нас, и мы с Еременко остались одни. Единственное, что у нас сохранилось, как шутили мы с Андреем Ивановичем, — шикарный туалет. Правда, в туалетную, которая была до того в образцовом состоянии, после того как уехали представители, стало невозможно зайти”. 27 августа в штольне находилось 90 человек, хранилось эвакуированное с запада страны золото Госбанка и другие ценности.