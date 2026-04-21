На Пулковском шоссе в Санкт-Петербурге построят новую поликлинику

Современную поликлинику возведут на Пулковском шоссе Санкт-Петербурга, сообщили в городском комитете по градостроительству и архитектуре. Строительство медицинских учреждений отвечает задачам национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
Новая поликлиника будет рассчитана на 200 посещений в смену. Там оборудуют кабинеты для оказания неотложной помощи, отделения различной направленности, в том числе лучевой и функциональной диагностики, инфекционный кабинет, приемно-смотровой фильтр-бокс и другие необходимые помещения. Внешний вид здания впишут в окружающую застройку.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.