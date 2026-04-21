Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининграде будут использовать дроны для борьбы с незаконными сливами и свалками

Сотрудника мэрии обучат на оператора беспилотника.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде власти намерены использовать беспилотники для контроля за незаконными сливами и свалками. Об этом сообщил председатель комитета муниципального контроля администрации Калининграда Константин Габичев на профильной комиссии горсовета во вторник, 21 апреля.

«Допускается применение беспилотных летательных аппаратов при проведении контроля. В этом году мы будем обучать сотрудника и заниматься вопросом приобретения такого аппарата», — пояснил он.

На первом этапе в мэрии планируют использовать ресурсы подведомственных организаций, где уже есть дроны и подготовленные специалисты. Фото- и видеосъёмку будут использовать как доказательства нарушений.

В администрации Калининграда рассказали, когда будет построена канализация в районе парка Теодора Кроне.

