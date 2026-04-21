Infobip: число взаимодействий с чат-ботами выросло в 40 раз за последние пять лет

Как писал «Ъ», за первые десять месяцев 2025 года совокупный трафик на ИИ-сервисы вырос почти в шесть раз. Лидером из топ-5 платформ в России стал ChatGPT, его доля достигла почти 40%, на втором месте — Deepseek, на третьем — GigaChat. При этом совокупная доля трафика на российские решения GigaChat и «Алису AI» составила всего 13%. Пользователи все чаще оценивают не просто «понимание русского языка», а глубину и контекстную актуальность ответов, где новые чат-боты могут дать больше, считают аналитики.