МНС выявило 274 факта выплаты зарплат «в конверте» в Беларуси в 2026 году

Только за январь, февраль и март 2026 года в ходе оперативных мероприятий налоговая служба обнаружила скрытую наличную выручку у разных организаций и предпринимателей на общую сумму 76,8 миллиона рублей. Компаниям было разослано больше 31 тысячи писем и уведомлений. В них предлагалось добровольно исправить ошибки или дать пояснения. В итоге сумма подоходного налога, которую бизнес должен доплатить в бюджет по этим предупреждениям, достигла 37,8 миллиона рублей.