МНС выявило 274 факта выплаты зарплат «в конверте» в Беларуси в 2026 году

С начала 2026 года МНС выявило 274 факта выплаты белорусам зарплаты «в конверте».

Источник: Комсомольская правда

С начала 2026 года МНС выявило 274 факта выплаты белорусам зарплаты «в конверте». Подробности ведомство сообщило в своем официальном телеграм-канале.

Министерство по налогам и сборам Беларуси продолжает активно выявлять схемы, когда компании платят сотрудникам неофициальную зарплату («в конвертах») и скрывают эти доходы от государства.

Самый распространенный способ, которым бизнес получает деньги для таких выплат, — это утаивание наличной выручки и неуплата с нее налогов.

Только за январь, февраль и март 2026 года в ходе оперативных мероприятий налоговая служба обнаружила скрытую наличную выручку у разных организаций и предпринимателей на общую сумму 76,8 миллиона рублей. Компаниям было разослано больше 31 тысячи писем и уведомлений. В них предлагалось добровольно исправить ошибки или дать пояснения. В итоге сумма подоходного налога, которую бизнес должен доплатить в бюджет по этим предупреждениям, достигла 37,8 миллиона рублей.

Кроме того, по результатам уже проведенных проверок налоговики выявили 274 случая неуплаты подоходного налога с доходов физических лиц. С нарушителей потребовали выплатить в казну еще 59 миллионов рублей.

Как заверили в МНС, работа по предупреждению таких нарушений, а также их поиску и пресечению продолжится и дальше.

