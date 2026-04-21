Reuters: Россия остановит прокачку нефти из Казахстана в Германию через «Дружбу»

По данным журналистов, прекращение поставок из России усугубит ситуацию в энергетической сфере Германии, учитывая сложности с экспортом нефти с Ближнего Востока из-за войны США и Израиля против Ирана. При этом в прошлом году по «Дружбе» в Германию было поставлено 2,146 миллиона метрических тонн российской нефти, что на 44 процента больше показателей 2024 года. За первый квартал текущего года Германия получила 730 тысяч тонн нефти из России, говорится в материале.