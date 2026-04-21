Россия собирается с 1 мая остановить поставки нефти из Казахстана в Германию по трубопроводу «Дружба», Астане и Берлину уже якобы отправлены скорректированные графики экспорта топлива. Об этом во вторник, 21 апреля, сообщило агентство Reuters со ссылкой на осведомленный источник.
По данным журналистов, прекращение поставок из России усугубит ситуацию в энергетической сфере Германии, учитывая сложности с экспортом нефти с Ближнего Востока из-за войны США и Израиля против Ирана. При этом в прошлом году по «Дружбе» в Германию было поставлено 2,146 миллиона метрических тонн российской нефти, что на 44 процента больше показателей 2024 года. За первый квартал текущего года Германия получила 730 тысяч тонн нефти из России, говорится в материале.
Президент России Владимир Путин говорил, что Москва никогда не была против попыток восстановить отношения с Европой. Отдельно глава государства отметил, что страна всегда была и остается надежным поставщиком нефти. Она продолжит импортировать углеводороды в Словакию и Венгрию, которых российский лидер назвал надежными партнерами.
Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев считает, что попытки Запада оказать давление на Россию через энергоресурсы не принесли результата. При этом недавнее заявление Путина о готовности немедленно прекратить поставки сырья на европейский рынок, по данным СМИ, вызвало настоящую панику в Евросоюзе.