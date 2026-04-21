Движение по перекрестку ул. Ванеева и Надежды Сусловой ограничат в Нижнем

В Нижнем Новгороде временного ограничат движение транспорта по перекрестку ул. Ванеева и Надежды Сусловой. Об этом сообщили в администрации города.
Ограничения вступят в силу с 25 апреля и продлятся до 18 мая 2026 года. Это связано с работами по сооружению монолитных участков трамвайных путей.
В связи с ограничениями с 25 апреля по 6 мая будет организовано однополосное движение по ул. Ванеева в каждом направлении. Поворот налево с ул. Ванеева на ул. Надежды Сусловой временно отменят. Аналогичные меры действуют для поворота налево с ул. надежды Сусловой. Однако можно будет повернуть на дублер ул. Ванеева и через ул. Адмирала Васюнина выехать на ул. Ванеева.
Изменения претерпят и автобусные маршруты. Автобусы №№ 20, 61, 94 будут двигаться в направлении Бринского по ул. Ванеева, Васюнина, местному проезду, параллельному ул. Ванеева, ул. Надежды Сусловой с остановкой «Улица Надежды Сусловой». В обратном направлении — без изменений.
Маршруты №№ 18, 47, 72, 82 и 242 в направлении улицы Бекетова проследуют по местному проезду улицы Ванеева, улице Васюнина. В обратном направлении транспорт будет ходить без изменений.
Ранее сообщалось об отмене ограничений движения на площади Минина 22 апреля.