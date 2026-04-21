На Дону стартовала просветительская акция «Неделя БезОпасности»

Всероссийская просветительская акция «Неделя БезОпасности» началась в Ростовской области, сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Дона. Мероприятие проводят для подрастающего поколения в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети».
Акция проходит в регионе с 20 по 24 апреля. В молодежных центрах организуют лекции и встречи по финансовой безопасности, противодействию терроризму и экстремизму, профилактике наркомании и лудомании, экологической безопасности и борьбе с травлей в школах.
«В настоящее время особую значимость приобретает комплексное информирование молодежи по вопросам личной и общественной безопасности. Своевременная профилактика негативных явлений — это фундамент безопасной среды для молодежи. Благодаря акции “Неделя БезОпасности” ребята получат знания, которые защищают от финансовых ловушек, вовлечения в противоправную деятельность, зависимостей и травли», — отметил председатель комитета по молодежной политике Ростовской области Олег Отроков.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.