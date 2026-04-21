Снежный покров вырос до 27 см в Нижнем Новгороде в апрельские снегопады

За время аномальных снегопадов в апреле в Нижнем Новгороде уложился снежный покров от 21 до 27 см. Об этом сообщили в городской администрации.
Напомним, снегопады пришли в столицу Приволжья в понедельник 20 апреля. Высота снежного покрова значительно превысила первоначальный прогноз — в городе ожидалось до 13 см снега.
Все дорожные службы были приведены в повышенную готовность. В ночь с 20 на 21 апреля на дрогах города работали до 40 спецмашин, которые обрабатывали проезжую часть противогололедными материалами. Было израсходовано около 500 тонн технической соли.
Вместе с тем дорожники борются и с водой, которая затопила дороги. В городе задействованы 29 вакуумных насосных машин и 28 мотопомп — они качают воду в круглосуточном режиме.