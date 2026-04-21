В Большой Алуште вода на два дня станет непригодной для питья

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр — РИА Новости Крым. В Алуште и 19 пригородных селах с 22 по 24 апреля вода станет непригодной для питья в связи с плановыми работами по очистке водопровода. Об этом предупредили на предприятии «Вода Крыма».

Источник: РИА "Новости"

Работы на сетях водоснабжения запланированы с 23:00 22 апреля до 08:00 24 апреля.

Промывку и дезинфекцию сетей проведут в Алуште, а также селах Верхняя Кутузовка, Генеральское, Виноградное, Запрудное, Изобильное, Кипарисное, Лаванда, Лазурное, Лавровое, Лучистое, Малый Маяк, Малореченское, Пушкино, Приветное, Рыбачье, Солнечногорское, Зеленогорье, Нижняя Кутузовка и пгт Партенит.

«В связи с повышенной дозой хлора в промывной воде, использование населением воды с централизованной системы холодного водоснабжения для хозяйственно-питьевых нужд в данный период не допускается», — подчеркнули специалисты.

Использовать воду для питья и приготовления пищи можно не ранее 8 утра 24 апреля. При этом после завершения дезинфекции воду следует спускать в течение 10 минут, посоветовали специалисты.

«Также обращаем внимание, что в период профилактических работ в Алуште может наблюдаться снижение давления или частичное отсутствие воды», — добавили в сообщении.

