В Большой Алуште вода на два дня станет непригодной для питья

Работы на сетях водоснабжения запланированы с 23:00 22 апреля до 08:00 24 апреля.
Промывку и дезинфекцию сетей проведут в Алуште, а также селах Верхняя Кутузовка, Генеральское, Виноградное, Запрудное, Изобильное, Кипарисное, Лаванда, Лазурное, Лавровое, Лучистое, Малый Маяк, Малореченское, Пушкино, Приветное, Рыбачье, Солнечногорское, Зеленогорье, Нижняя Кутузовка и пгт Партенит.
«В связи с повышенной дозой хлора в промывной воде, использование населением воды с централизованной системы холодного водоснабжения для хозяйственно-питьевых нужд в данный период не допускается», — подчеркнули специалисты.
Использовать воду для питья и приготовления пищи можно не ранее 8 утра 24 апреля. При этом после завершения дезинфекции воду следует спускать в течение 10 минут, посоветовали специалисты.
«Также обращаем внимание, что в период профилактических работ в Алуште может наблюдаться снижение давления или частичное отсутствие воды», — добавили в сообщении.