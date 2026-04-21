Суд арестовал женщину, устроившую пьяное ДТП в центре Москвы

ДТП произошло 20 апреля в 23:05 у дома № 13 по Садово-Черногрязской улице. 30-летняя пьяная женщина за рулём Mercedes сначала сбила мужчину на электровелосипеде, затем врезалась в припаркованную машину, после чего, протаранив ограждение, столкнулась ещё с пятью авто.