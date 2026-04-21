Суд арестовал женщину, устроившую пьяное ДТП в центре Москвы

Таганский районный суд Москвы отправил под стражу виновницу массового ДТП на Садовом кольце, в котором погибли два человека. Об этом свидетельствуют данные картотеки судов общей юрисдикции.
Ходатайство следствия было удовлетворено, женщина останется под стражей до 21 июня. Ей инкриминируют часть 6 статьи 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель двух человек. Максимальное наказание по этой статье — до 15 лет лишения свободы.
ДТП произошло 20 апреля в 23:05 у дома № 13 по Садово-Черногрязской улице. 30-летняя пьяная женщина за рулём Mercedes сначала сбила мужчину на электровелосипеде, затем врезалась в припаркованную машину, после чего, протаранив ограждение, столкнулась ещё с пятью авто.
В результате ДТП погибли велосипедист и пассажирка одного из автомобилей. Ещё два человека получили травмы.