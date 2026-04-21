Каллас: ЕС в очередной раз не смог согласовать санкции против Израиля

Страны Европейского союза в очередной раз не смогли прийти к согласию по вопросу введения санкций в отношении Израиля. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас в ходе пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран-участниц ЕС.
«Нам не удалось достичь необходимого для этого единогласного решения», — отметила Каллас.
По словам главы евродипломатии, некоторые страны ЕС выступили с инициативой о введении санкций в отношении агрессивных поселенцев из Израиля. Они также настаивали на приостановке Соглашения о партнерстве ЕС с государством.
Ранее KP.RU сообщал, что Италия решила приостановить продление оборонного соглашения с Израилем в связи с ситуаций на Ближнем Востоке. Как заявила премьер-министр страны Джорджа Мелони, решение было принято на фоне сложившейся обстановки.