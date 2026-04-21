«Лох-несское чудовище» дважды за пять дней заметили в озере в Шотландии

На поверхности озера Лох-Несс в Шотландии путешественники и местные жители заметили странный объект, он появился там дважды за пять дней наблюдений. Об этом во вторник, 21 апреля, сообщил Shot.
Американский турист рассказал, что около 10:30 по местному времени рядом с входом в Каледонский канал из темной воды всплыло серо-зеленое тело и спустя несколько секунд ушло под воду. Иностранец предположил, что увидел «лох-несское чудовище».
Спустя четыре дня местный житель, следивший за онлайн-трансляцией с озера, заметил странный объект, который двигался против течения и четыре раза появлялся на поверхности водоема примерно в 180 метрах от берега на непродолжительный период, передает канал в мессенджере МАКС.
12 января натуралист Эдриан Шайн, который на протяжении 52 лет изучал шотландское озеро Лох-Несс, пришел к выводу, что легендарное древнее существо там не обитает. Эксперт обратил внимание на недостаток рыбы в экосистеме Лох-Несса, что делает невозможным пропитание для крупного животного.
2 апреля 2025 года ученые обнаружили и подняли со дна озера Лох-Несс установленную в 1970 году фотоловушку. Она является одной из шести камер, размещенных на глубине 180 метров под поверхностью воды профессором Роем Маккалом.