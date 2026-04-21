Бастрыкин поручил проверить книги автора «Вредных советов» Остера

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить книги Григория Остера, автора «Вредных советов», передает пресс-служба ведомства.
21 апреля в СК прошло заседание по вопросам помощи детям, пострадавшим в результате гуманитарных катастроф, стихийных бедствий, терактов и вооруженных конфликтов. Как сообщили в ведомстве, участники встречи посчитали, что произведения Остера содержат «сомнительные с педагогической точки зрения установки». В связи с этим Бастрыкин распорядился провести проверку его книг.
Также на заседании участники предложили привлекать участников военных действий на Украине к обучению и воспитанию детей, сообщили в СК. Для них предложили ввести квоты при прохождении профессиональной педагогической переподготовки.
«Вредные советы» — сборник ироничных стихов Остера, в которых автор описывает ситуации, происходящие с детьми, и дает им шуточные рекомендации, например о том, как вести себя с другими людьми.
В 2024 году источник ТАСС сообщал, что в Красноярском крае прокуратура потребовала убрать из продажи в одном из магазинов книгу «Вредные советы» из-за иллюстраций. Само ведомство эти сведения опровергло: «Спекуляции на данную тему не имеют под собой реальных оснований».